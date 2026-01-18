На фронті зафіксовано 69 бойових зіткнень, ворог атакує на трьох напрямках - Генштаб

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 69. Ворог активно діє на трьох напрямках - Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснив 52 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ще п’ять боєзіткнень тривають, противник намагається йти вперед у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Нестерного, Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог три рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Піщаного та в бік Борівської Андріївки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українців у районі Ямполя та в бік населеного пункту Ставки.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник 11 разів атакував поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Іванопілля та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне та у бік Філії, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного. Авіаудару зазнав населений пункт Хвилі.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Зелене та у бік Варварівки, Добропілля. Одне з них зараз триває. Під ворожими авіаударами вчергове опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса та Долинка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Плавні, наразі один бій триває. Авіаударів зазнали населені пункти Жовта Круча та Таврійське.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

