На фронті зафіксовано 69 бойових зіткнень, ворог атакує на трьох напрямках - Генштаб

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 9794 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 13584 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 15180 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 40349 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 66871 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 37775 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 47897 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 53739 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 43774 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 69466 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи ТрампаPhoto18 січня, 05:11 • 10875 перегляди
Сі Цзіньпін посилює чистки в Китаї: за рік покарано майже мільйон посадовців18 січня, 05:23 • 5110 перегляди
Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа18 січня, 07:45 • 4674 перегляди
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters18 січня, 08:29 • 15184 перегляди
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕPhoto10:13 • 8736 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 33981 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 69460 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 40541 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 71914 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 101149 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олександр Сирський
Андрій Гнатов
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 12473 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 25444 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 22722 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 20710 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 20106 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка

На фронті зафіксовано 69 бойових зіткнень, ворог атакує на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті досягла 69. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

На фронті зафіксовано 69 бойових зіткнень, ворог атакує на трьох напрямках - Генштаб

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 69. Ворог активно діє на трьох напрямках - Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснив 52 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ще п’ять боєзіткнень тривають, противник намагається йти вперед у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Нестерного, Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог три рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Піщаного та в бік Борівської Андріївки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українців у районі Ямполя та в бік населеного пункту Ставки.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник 11 разів атакував поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Іванопілля та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

Оперативна ситуація на фронті: 133 бойових зіткнення та масовані атаки дронами - Генштаб18.01.26, 08:10 • 3766 переглядiв

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне та у бік Філії, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного. Авіаудару зазнав населений пункт Хвилі.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Зелене та у бік Варварівки, Добропілля. Одне з них зараз триває. Під ворожими авіаударами вчергове опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса та Долинка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Плавні, наразі один бій триває. Авіаударів зазнали населені пункти Жовта Круча та Таврійське.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

Генштаб оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ станом на 18 січня 2026 року18.01.26, 06:43 • 3938 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ