На фронте зафиксировано 62 боевых столкновения: враг активно действует на трех направлениях
Киев • УНН
На фронте зафиксировано 62 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, совершив 19 попыток на Покровском направлении. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес авиаудар и совершил 50 обстрелов.
В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 62. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и совершил 50 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в районе Прилипки.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, сейчас пять боестолкновений.
На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки. Силы обороны уже остановили три атаки противника, бои продолжаются.
На Краматорском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 19 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новоподгороднего. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороне, Вишневое, Рыбное, Егоровка и в сторону Даниловки, четыре боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и Белогорье. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.
