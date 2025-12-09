На фронте зафиксировано 62 боевых столкновения: враг активно действует на трех направлениях

$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 16669 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 37719 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 25879 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29168 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 39504 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33541 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35029 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32729 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34681 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 18382 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 16144 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 14625 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 15147 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 12171 просмотра
публикации
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 12404 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 37722 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 15711 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 57556 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 52721 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 16357 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 24945 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 61600 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 67304 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 77368 просмотра
На фронте зафиксировано 62 боевых столкновения: враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 236 просмотра

На фронте зафиксировано 62 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, совершив 19 попыток на Покровском направлении. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес авиаудар и совершил 50 обстрелов.

На фронте зафиксировано 62 боевых столкновения: враг активно действует на трех направлениях

В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 62. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и совершил 50 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в районе Прилипки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, сейчас пять боестолкновений.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки. Силы обороны уже остановили три атаки противника, бои продолжаются.

На Краматорском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 19 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новоподгороднего. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороне, Вишневое, Рыбное, Егоровка и в сторону Даниловки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и Белогорье. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Армия РФ потеряла более 900 солдат и сотни БПЛА за сутки 8 декабря - Генштаб09.12.25, 07:34 • 3012 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Часов Яр
Украина
Константиновка
Краматорск