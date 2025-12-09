$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 16440 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 24723 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 37490 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 25758 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 29103 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 39459 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33513 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 35016 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32716 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
На фронті зафіксовано 62 бойові зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 140 перегляди

На фронті зафіксовано 62 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, здійснивши 19 спроб на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав авіаудару та здійснив 50 обстрілів.

На фронті зафіксовано 62 бойові зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 62. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 50 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у районі Приліпки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районі населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік  населених пунктів Ставки, Дробишеве, наразі п’ять боєзіткнень.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки. Сили оборони вже зупинили три атаки противника, бої тривають.

На Краматорському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 11  штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вишневе, Рибне, Єгорівка та у бік Данилівки, чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось вісім боєзіткнень в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та Білогір’я. Два боєзіткнення в даний час тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Армія рф втратила понад 900 солдатів та сотні БпЛА за добу 8 грудня - Генштаб09.12.25, 07:34 • 3004 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Часів Яр
Україна
Костянтинівка
Краматорськ