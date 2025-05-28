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москва анонсировала объявление о новом раунде переговоров с Украиной "в ближайшее время"

Киев • УНН

 • 414 просмотра

сергей лавров заявил о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной. Турция подтвердила готовность организовать встречу между делегациями.

москва анонсировала объявление о новом раунде переговоров с Украиной "в ближайшее время"

москва обещает объявление о следующем раунде переговоров с Украиной "в ближайшее время", о чем заявил глава мид рф сергей лавров, которого цитируют росСМИ в среду, пишет УНН.

Детали

"... на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в ближайшее время", - сказал лавров.

Дополнение

В Стамбуле 16 мая прошли первые за более чем три года прямые переговоры между украинской делегацией, во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, и российской, во главе которой стоял советник российского диктатора владимира путина владимир мединский. Стороны заявили, что достигли ряда договоренностей, в частности об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Местом для следующей встречи предлагали Ватикан. Но, по данным западных СМИ, россия не рассматривает Ватикан как серьезное место для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС.

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg23.05.25, 09:30 • 69635 просмотров

Сообщалось, что российские источники заявили, что рассматривают Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие площадки для переговоров.

На днях Турция подтвердила, что готова организовать новый раунд переговоров.

Турция готова организовать новый раунд переговоров между Украиной и россией27.05.25, 14:00 • 2396 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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