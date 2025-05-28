москва анонсувала оголошення про новий раунд переговорів з Україною "найближчим часом"

москва обіцяє оголошення про наступний раунд переговорів з Україною "найближчим часом", про що заявив голова мзс рф сергій лавров, якого цитують росЗМІ у середу, пише УНН.

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"... на наступному раунді прямих переговорів, про який ми оголосимо найближчим часом", - сказав лавров.

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У Стамбулі 16 травня пройшли перші за понад три роки прямі переговори між українською делегацією, на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, та російською, на чолі якої стояв радник російського диктатора володимира путіна володимир мединський. Сторони заявили, що досягли низки домовленостей, зокрема про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Місцем для наступної зустрічі пропонували Ватикан. Але, за даними західних ЗМІ, росія не розглядає Ватикан як серйозне місце для мирних переговорів з Україною, оскільки Святий Престол є резиденцією католицизму і оточений Італією, членом НАТО та ЄС.

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Повідомлялося, що російські джерела заявили, що розглядають Туреччину, ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційно підходящі майданчики для переговорів.

Днями Туреччина підтвердила, що готова організувати новий раунд переговорів.

Туреччина готова організувати новий раунд переговорів між Україною та росією