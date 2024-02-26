"Могут покрыть значительную часть расходов": Кулеба назвал объем активов рф по странам Европы и что за них можно отстроить

Замороженные активы россии в западных странах, согласно оценкам, могли бы покрыть значительную часть расходов Украины на восстановление и оборону. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Politico, перечислив объем активов рф в ряде европейских стран и что за счет них можно отстроить, пишет УНН.

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Кулеба напомнил, что, согласно последнему отчету Всемирного банка, общая стоимость восстановления Украины сейчас достигла 486 миллиардов долларов. По оценкам экспертов, прямой ущерб от войны составляет почти 152 миллиарда долларов.

И российские деньги могут покрыть значительную часть этих огромных расходов на восстановление и оборону - подчеркнул министр.

"Текущих российских активов в Великобритании (23 миллиарда долларов), Люксембурге (6,8 миллиарда долларов) и Швейцарии (8,7 миллиарда долларов) будет достаточно для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении ее транспортной инфраструктуры. Сюда входят 16 поврежденных или разрушенных гражданских аэропортов, не менее 344 мостов и более 25 000 километров автодорог", - указал Кулеба.

"Между тем, замороженных активов в Германии (6,5 миллиарда долларов), Австрии (1,8 миллиарда долларов), Ирландии (2 миллиарда долларов) и Польше (1,13 миллиарда долларов) будет достаточно, чтобы помочь восстановить более 3500 поврежденных или разрушенных образовательных учреждений, в том числе 1700 школ, более 1000 детских садов и 586 университетов", - сообщил глава МИД.

По его словам, это еще не все. "Российских активов во Франции (1,48 миллиарда долларов) будет достаточно для строительства новой гидроэлектростанции вместо украинской Каховской ГЭС, которую россия разрушила прошлым летом. А прибыль от российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, только за 2022 год и первую половину 2023 года достигла 2,56 миллиарда долларов. На эти деньги можно было бы восстановить 1223 медицинских учреждения, в том числе 384 больницы и 352 амбулаторные центры, поврежденные или разрушенные россией", - подчеркнул министр.

"Все это может произойти, как только появится политическая воля - и время для этого настало сейчас. Оно будет того стоить", - подытожил Кулеба.

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