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"Попахивает лицемерием": Кулеба ответил радикальным противникам конфискации активов рф и призвал к движению вперед

"Попахивает лицемерием": Кулеба ответил радикальным противникам конфискации активов рф и призвал к движению вперед

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 14:10  •  13191 просмотра

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Министр иностранных дел Украины призывает использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заявив, что конфискация была бы справедливой и законной согласно международному праву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал использовать замороженные активы рф, чтобы помочь Украине восстановить и защитить себя. Об этом глава МИД написал в своей статье для Politico, указав, что конфискация замороженных российских активов "была бы не только справедливой, но и законной", а иногда позиция радикальных противников конфискации на Западе "пахнет лицемерием", пишет УНН.

Детали

Кулеба напомнил, что сейчас в различных западных юрисдикциях заморожено более 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка. "Есть и другие "обездвиженные" российские деньги от российских олигархов, которые попали под санкции. И Президент Украины Владимир Зеленский справедливо настаивает на конфискации этих активов для помощи в восстановлении и обороне Украины. Такой шаг был бы справедливым", - указал глава МИД.

И все же некоторые на Западе чинят этому препятствия, прибегая к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием

- отметил Кулеба.

"Некоторые западные банкиры и учреждения в течение десятилетий помогали российским олигархам в отмывании и размещении их грязных денег, и я не припоминаю, чтобы кто-то из них придирался к верховенству закона, когда дело касалось этих нечестно полученных денег", - отметил он.

Министр также отметил, что "правоохранительные и юстиционные органы должны более тщательно проверять банковские счета доверенных лиц президента владимира путина за пределами рф".

"Излишне говорить, что россия не просто ведет войну против Украины, она пытается подорвать основанный на правилах порядок Запада, включая верховенство права. И нарушать тонкие юридические возражения с целью остановить конфискацию активов врага, который хочет разрушить этот порядок, противоречит инстинкту выживания", - указал глава МИД.

Конфискация была бы не только справедливой, но и законной - это уже было установлено многочисленными правоведами и юристами. Согласно международному праву, государство-агрессор обязано возместить ущерб за акты вооруженной агрессии. Статьи ООН об ответственности государств за международно-противоправные деяния позволяют такие контрмеры

- подчеркнул Кулеба.

Тем не менее, по его словам, "некоторые скептики ошибочно утверждают, что конфискация рискует дестабилизировать западную финансовую систему и международные финансы, подрывая резервные валюты, ставя под сомнение безопасность иностранных инвестиций". "Интересно, что этот аргумент также обнародует кремль при каждой возможности. Только недавно глава центрального банка россии утверждала, что конфискация российских активов западными правительствами даст негативный сигнал", - отметил он.

"Однако авторитетные эксперты уже отвергли эти опасения. И мы активно работаем с нашими партнерами, поскольку коллективное решение G7 и стран ЕС также минимизирует любые подобные риски", - подчеркнул Кулеба.

Специалисты по международному праву одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины - Bloomberg21 февраля 2024, 12:37 • 29711 просмотров

По его словам, "есть еще один момент, который также следует подчеркнуть: конфискуя российские активы, другие страны могут дважды подумать, прежде чем совершать подобные акты агрессии".

"Мы осознаем, что комплексное использование налогов, доходов и активов может быть обеспечено только серией национальных и коллективных шагов, а не одним коллективным прыжком - каждая страна имеет собственные правовые нюансы. Но учитывая все это, можно уже в этом году начать полную конфискацию "обездвиженных" активов", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, "конфискация активов российских олигархов является еще одним важным измерением всего этого, и ЕС уже задает тенденцию, завершая работу над необходимым законодательством по этому поводу".

"Конечно, некоторые из наших союзников обеспокоены тем, что решение о конфискации активов российского центрального банка может создать прецедент для других стран требовать репараций за прошлые войны. Но эти страхи беспочвенны. Правовой механизм конфискации российских активов можно приспособить к конкретному случаю ее агрессии против Украины, и таким образом развитие существующего международного права не будет иметь обратной силы, - подчеркнул Кулеба. - Скорее, это будет служить сильным сдерживающим фактором, заставляя других потенциальных агрессоров учитывать финансовые последствия нападения на другие страны".

рф "симметрично" ответит в случае конфискации ее зарубежных активов - Bloomberg26 февраля 2024, 11:54 • 14468 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
"Пахне лицемірством": Кулеба відповів радикальним противникам конфіскації активів рф і закликав до руху вперед
"It smells like hypocrisy": Kuleba responds to radical opponents of Russia's asset confiscation and calls for moving forward
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"Попахивает лицемерием": Кулеба ответил радикальным противникам конфискации активов рф и призвал к движению вперед

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