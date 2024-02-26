рф "симметрично" ответит в случае конфискации ее зарубежных активов - Bloomberg
Киев • УНН
Министр финансов рф заявил, что россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные активы за рубежом.
россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные активы за рубежом. Об этом сообщает со ссылкой на слова министра финансов рф антона силуанова, пишет УНН.
У нас также замороженных активов не меньше, чем у Запада,
Детали
Он не уточнил, какие именно западные активы имел в виду, но, вероятно, речь шла о замороженных золото-валютных резервах россии.
Дополнение
Международные санкции, введенные после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, заблокировали ряд активов за рубежом, включая около 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку рф. Кампания политиков и активистов, которая направлена на то, чтобы забрать эти активы и передать средства Киеву, набирает обороты.
В свою очередь россия заблокировала средства нерезидентов из стран, которые она считала "недружественными", на специальных счетах типа "С" после начала войны. По состоянию на начало ноября 2022 года на этих счетах находилось более 280 миллиардов рублей (3 миллиарда долларов).
С тех пор ЦБ рф не раскрывает сумму замороженных активов, хотя в июне прошлого года российский росСМИ сообщали, что к концу 2022 года эта сумма выросла до почти 600 миллиардов рублей (6,4 миллиарда долларов). Председатель Центрального банка рф эльвира набиуллина заявила в феврале, что средства постепенно накапливаются на счетах "С", в основном за счет выплат дивидендов, купонов и погашения долга по облигациям.
Напомним
Юридические эксперты одобрили арест замороженных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для компенсации Украине убытков от российского вторжения, как это разрешено международным правом.
рф "симметрично" ответит в случае конфискации ее зарубежных активов - Bloomberg
Министр финансов рф заявил, что россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные активы за рубежом.
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