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рф "симетрично" відповість у разі конфіскації її закордонних активів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 22807 перегляди

Міністр фінансів рф заявив, що росія дасть "симетричну" відповідь на будь-які дії США та їхніх союзників, спрямовані на заморожені активи за кордоном.

рф "симетрично" відповість у разі конфіскації її закордонних активів - Bloomberg

росія дасть "симетричну" відповідь на будь-які дії США та їхніх союзників, спрямовані на заморожені активи за кордоном. Про це повідомляє з посиланням на слова міністра фінансів рф антона силуанова, пише УНН.

У нас також заморожених активів не менше, ніж у Заходу,

- сказав силуанов.

Деталі

Він не уточнив, які саме західні активи мав на увазі, але, ймовірно, йшлося про заморожені золото-валютні резерви росії.

Доповнення

Міжнародні санкції, запроваджені після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, заблокували низку активів за кордоном, включаючи близько 300 мільярдів доларів, що належать Центробанку рф. Кампанія політиків та активістів, яка спрямована на те, щоб забрати ці активи та передати кошти Києву, набирає обертів.

Своєю чергою росія заблокувала кошти нерезидентів з країн, які вона вважала "недружніми", на спеціальних рахунках типу "С" після початку війни. Станом на початок листопада 2022 року на цих рахунках перебувало понад 280 мільярдів рублів (3 мільярди доларів).

Відтоді ЦБ рф не розкриває суму заморожених активів, хоча в червні минулого року російський росЗМІ повідомляли, що до кінця 2022 року ця сума зросла до майже 600 мільярдів рублів (6,4 мільярда доларів). Голова Центрального банку рф ельвіра набіулліна заявила в лютому, що кошти поступово накопичуються на рахунках "С", в основному коштом виплат дивідендів, купонів і погашення боргу за облігаціями.

Нагадаємо

Юридичні експерти схвалили арешт заморожених активів російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів для компенсації Україні збитків від російського вторгнення, як це дозволено міжнародним правом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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