"Пахне лицемірством": Кулеба відповів радикальним противникам конфіскації активів рф і закликав до руху вперед

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав використати заморожені активи рф, щоб допомогти Україні відновити та захистити себе. Про це голова МЗС написав у своїй статті для Politico, вказавши, що конфіскація заморожених російських активів "була б не тільки справедливою, але й законною", а подекуди позиція радикальних противників конфіскації на Заході "пахне лицемірством", пише УНН.

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Кулеба нагадав, що наразі у різних західних юрисдикціях заморожено понад 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку. "Є й інші "знерухомлені" російські гроші від російських олігархів, які потрапили під санкції. І Президент України Володимир Зеленський справедливо наполягає на конфіскації цих активів для допомоги у відновленні та обороні України. Такий крок був би справедливим", - вказав голова МЗС.

І все ж дехто на Заході чинить цьому перешкоди, вдаючись до радикального формалізму, стверджуючи, що конфіскація порушить верховенство закону. Але це пахне лицемірством - зазначив Кулеба.

"Деякі західні банкіри та установи протягом десятиліть допомагали російським олігархам у відмиванні та розміщенні їх брудних грошей, і я не пригадую, щоб хтось із них чіплявся до верховенства закону, коли справа стосувалася цих нечесно отриманих грошей", - зазначив він.

Міністр також зауважив, що "правоохоронні та юстиційні органи мають ретельніше перевіряти банківські рахунки довірених осіб президента володимира путіна за межами рф".

"Зайве говорити, що росія не просто веде війну проти України, вона намагається підірвати заснований на правилах порядок Заходу, включаючи верховенство права. І порушувати тонкі юридичні заперечення з метою зупинити конфіскацію активів ворога, який хоче зруйнувати цей порядок, суперечить інстинкту виживання", - вказав голова МЗС.

Конфіскація була б не тільки справедливою, але й законною - це вже було встановлено численними правознавцями та юристами. Згідно з міжнародним правом, держава-агресор зобов’язана відшкодувати шкоду за акти збройної агресії. Статті ООН про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння дозволяють такі контрзаходи - підкреслив Кулеба.

Тим не менш, з його слів, "деякі скептики помилково стверджують, що конфіскація ризикує дестабілізувати західну фінансову систему та міжнародні фінанси, підриваючи резервні валюти, ставлячи під сумнів безпеку іноземних інвестицій". "Цікаво, що цей аргумент також оприлюднює кремль при кожній нагоді. Лише нещодавно глава центрального банку росії стверджувала, що конфіскація російських активів західними урядами дасть негативний сигнал", - зауважив він.

"Проте авторитетні експерти вже відкинули ці побоювання. І ми активно працюємо з нашими партнерами, оскільки колективне рішення G7 та країн ЄС також мінімізує будь-які подібні ризики", - наголосив Кулеба.

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З його слів, "є ще один момент, який також слід підкреслити: конфіскуючи російські активи, інші країни можуть двічі подумати, перш ніж здійснювати подібні акти агресії".

"Ми усвідомлюємо, що комплексне використання податків, прибутків і активів може бути забезпечене лише серією національних і колективних кроків, а не одним колективним стрибком - кожна країна має власні правові нюанси. Але враховуючи все це, можна вже цього року розпочати повну конфіскацію "знерухомлених" активів", - зауважив міністр.

Окрім того, з його слів, "конфіскація активів російських олігархів є ще одним важливим виміром усього цього, і ЄС уже задає тенденцію, завершуючи роботу над необхідним законодавством щодо цього".

"Звичайно, деякі з наших союзників стурбовані тим, що рішення про конфіскацію активів російського центрального банку може створити прецедент для інших країн вимагати репарацій за минулі війни. Але ці страхи безпідставні. Правовий механізм конфіскації російських активів можна пристосувати до конкретного випадку її агресії проти України, і таким чином розвиток існуючого міжнародного права не матиме зворотної сили, - наголосив Кулеба. - Швидше, це слугуватиме сильним стримуючим фактором, змушуючи інших потенційних агресорів враховувати фінансові наслідки нападу на інші країни".

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