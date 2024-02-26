"Можуть покрити значну частину витрат": Кулеба назвав обсяг активів рф по країнах Європи і що за них можна відбудувати
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що заморожені російські активи в західних країнах можуть покрити значну частину витрат на відновлення та оборону України від російського вторгнення.
Заморожені активи росії в західних країнах, згідно з оцінками, могли б покрити значну частину витрат України на відновлення та оборону. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у статті для Politico, перечисливши обсяг активів рф у низці європейських країн і що за рахунок них можна відбудувати, пише УНН.
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Кулеба нагадав, що, згідно з останнім звітом Світового банку, загальна вартість відновлення України наразі досягла 486 мільярдів доларів. За оцінками експертів, пряма шкода від війни становить майже 152 мільярди доларів.
І російські гроші можуть покрити значну частину цих величезних витрат на відновлення та оборону
"Поточних російських активів у Великій Британії (23 мільярди доларів), Люксембурзі (6,8 мільярда доларів) та Швейцарії (8,7 мільярда доларів) буде достатньо для задоволення потреб України у відновленні її транспортної інфраструктури. Сюди входять 16 пошкоджених чи зруйнованих цивільних аеропортів, не менше 344 мостів та понад 25 000 кілометрів автошляхів", - вказав Кулеба.
"Тим часом, заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) та Польщі (1,13 мільярда доларів) буде достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених чи зруйнованих освітніх установ, у тому числі 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків. та 586 університетів", - повідомив голова МЗС.
З його слів, це ще не все. "Російських активів у Франції (1,48 мільярда доларів) буде достатньо для будівництва нової гідроелектростанції замість української Каховської ГЕС, яку росія зруйнувала минулого літа. А прибуток від російських активів, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear, лише за 2022 рік і першу половину 2023 року сягнув 2,56 мільярда доларів. На ці гроші можна було б відновити 1223 медичні заклади, у тому числі 384 лікарні та 352 амбулаторні центри, пошкоджені або зруйновані росією", - наголосив міністр.
"Усе це може статися, щойно з'явиться політична воля – і час для цього настав зараз. Воно буде того варте", - підсумував Кулеба.
"Пахне лицемірством": Кулеба відповів радикальним противникам конфіскації активів рф і закликав до руху вперед26.02.24, 16:10 • 26615 переглядiв