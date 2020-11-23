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Местные выборы в Украине, ситуация в Беларуси и Нагорном Карабахе — главные события суток

Местные выборы в Украине, ситуация в Беларуси и Нагорном Карабахе — главные события суток

Киев  •  УНН

 • 21805 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине в воскресенье состоялся второй тур местных выборов, мэров выбирали в 11 городах. В Беларуси во время протестов снова сотни задержанных. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

Местные выборы в Украине

В Украине 21 ноября состоялся второй тур местных выборов, в ходе которых в 11 городах выбирали мэров. Повторное голосование по местным главам произошло в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских глав во втором туре выборов составила почти 30%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожской области на выборах Бердянского городского головы — 39,23%, самая низкая — в Днепропетровской на выборах мэра Днепра — 23,93%.

В день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По результатам первых экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”.

Протесты в Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. В воскресенье во время протестов задержали 374 человека, больше всего задержанных — в Минске. Задержание людей также фиксировали в Гродно, Боровлянах, Бресте и еще нескольких населенных пунктах. Нескольким задержанным понадобилась медицинская помощь — к местам содержания вызывали “скорые”.

В МВД Беларуси подтвердили, что силовики применяли спецсредства против протестующих.

Также в воскресенье стало известно, что в Торонто во время службы в соборе святого Кирилла Турауского глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви.

Ситуация в Нагорном Карабахе

С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана погибли 94 мирных жителя, более 400 человек были ранены. Такую цифру озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что после 44 дней вооруженной борьбы был подписан документ, который ставит точку в многолетнем противостоянии Армении и Азербайджана.

По данным властей Армении, территорию Нагорного Карабаха после начала боевых действий 27 сентября и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек. После заявления о перемирии в Карабах начали возвращаться беженцы.

Власти Франции одобрили и начинают реализовывать программу предоставления широкой помощи армянам, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе.

Париж также считает, что на Франции, США и России лежит “особая ответственность” за Карабах.

В воскресенье состоялся второй день саммита G20

Во второй день саммита G20, который состоялся в воскресенье в формате видеоконференции, главными темами в повестке дня стали пандемия COVID-19 и долги стран со слабой экономикой. В частности, лидеры “большой двадцатки” одобрили план замораживания выплат официальных долгов бедными странами до середины 2021 года.

Во время саммита G20 президент Турции Реджеп Эрдоган призвал мир увеличить финансовые затраты на гуманитарную помощь для жителей регионов планеты, страдающих от боевых действий, и поднял вопрос угрозы терроризма.

Напомним, в первый день саммита G20 участники договорились усилить усилия в борьбе с COVID-19. На саммите также обсудили доступность вакцин от коронавируса для стран со слабой экономикой.

По состоянию на утро понедельника в мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились более 58,5 млн человек, более 37 млн человек выздоровели, количество умерших возросло до более 1,3 млн.

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