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На саміті G20 домовилися про заморожування боргів найбіднішим країнам

На саміті G20 домовилися про заморожування боргів найбіднішим країнам

Київ • УНН

 • 17922 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Лідери 20 країн з найбільшими економіками світу у неділю схвалили план заморожування виплат офіційних боргів найбіднішими країнами до середини 2021 року та підтримали загальний підхід до вирішення своїх боргових проблем. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Зазначається, що у спільній заяві лідери групи 20 також настійно закликали приватних кредиторів взяти участь в ініціативі та зазначили, що вони стежать за особливими проблемами, з якими стикаються африканські та малі острівні держави.

Ініціатива звільнення боргу G20, розпочата незабаром після початку пандемії навесні, допомогла 46 із 73 країн, що мають право на отримання коштів, сплатити 5,7 млрд доларів на виплати боргу за 2020 рік, звільнивши кошти для країн для боротьби з пандемією коронавірусу та розвитку економіки.

Проте відсутність участі приватного сектору та занепокоєння країн щодо обмеження майбутнього доступу до ринків капіталу обмежили успіх замороження боргу, який спочатку прогнозував отримання додаткової ліквідності приблизно на 12 млрд доларів.

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“Деякі великі країни-кредитори, включаючи Китай, також не включили всі державні установи, такі як Китайський банк розвитку, у відповідь на запити про звільнення боргу. Криза COVID-19 посилила занепокоєння з приводу високого рівня боргу, який зачіпає не лише країни з низьким рівнем доходу, а й деякі держави із середнім рівнем доходу”, — повідомляє Reuters.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва закликала до швидкого та ефективного впровадження системи поводження з боргами, щоб забезпечити постійне полегшення боргу найбіднішим країнам, але заявила, що інші країни також потребують допомоги.

“Надалі ми також повинні допомогти тим країнам, на які не поширюється система, усунути боргову вразливість, щоб їх економіки могли стати більш стійкими”, — сказала Георгієва.

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Радник ООН та виконавчий директор мережі Jubilee USA Network Ерік Лекомпт заявив, що ініціатива G20 також не враховувала країни, які потребували термінової допомоги.

“Шість з 12 країн з найвищим рівнем смертності від COVID — це країни із середнім рівнем доходу, які залишаються поза сферою боргового процесу G20”, — сказав він.

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США заявили, що готові розширити рамки, включаючи країни із середнім рівнем доходу та невеликі острівні держави, однак американські чиновники стверджують, що наразі ця точка зору розділяється не всіма членами G20.

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