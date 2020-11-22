На саммите G20 договорились о замораживании долгов беднейшим странам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Лидеры 20 стран с крупнейшими экономиками мира в воскресенье одобрили план замораживания выплат официальных долгов бедными странами до середины 2021 года и поддержали общий подход к решению своих долговых проблем. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Отмечается, что в совместном заявлении лидеры группы 20 также настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе и отметили, что они следят за особыми проблемами, с которыми сталкиваются африканские и малые островные государства.
Инициатива освобождения долга G20, возникшая вскоре после начала пандемии весной, помогла 46 из 73 стран, имеющим право на получение средств, уплатить 5,7 млрд долларов на выплаты долга 2020 года, освободив средства для стран для борьбы с пандемией коронавируса и развития экономики.
Однако отсутствие участия частного сектора и беспокойство стран по ограничению будущего доступа к рынкам капитала ограничили успех замораживания долга, что первоначально прогнозировало получение дополнительной ликвидности примерно на 12 млрд долларов.
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“Некоторые крупные страны-кредиторы, включая Китай, также не включили все государственные учреждения, такие как Китайский банк развития, в ответ на запросы об освобождении от долга. Кризис COVID-19 усилил беспокойство по поводу высокого уровня долга, который затрагивает не только страны с низким уровнем дохода, но и некоторые государства со средним уровнем дохода”, — сообщает Reuters.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала к быстрому и эффективному внедрению системы обращения с долгами, чтобы обеспечить постоянное облегчение долга беднейшим странам, но заявила, что другие страны также нуждаются в помощи.
“В дальнейшем мы также должны помочь тем странам, на которые не распространяется система, устранить долговую уязвимость, чтобы их экономики могли стать более устойчивыми”, — сказала Георгиева.
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Советник ООН и исполнительный директор сети Jubilee USA Network Эрик Лекомпта заявил, что инициатива G20 также не учитывала страны, которые нуждались в срочной помощи.
“Шесть из 12 стран с самым высоким уровнем смертности от COVID — это страны со средним уровнем дохода, которые остаются вне сферы долгового процесса G20”, — сказал он.
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США заявили, что готовы расширить рамки, включая страны со средним уровнем дохода и небольшие островные государства, однако американские чиновники утверждают, что пока эта точка зрения разделяется не всеми членами G20.