Китай запропонував G20 створити глобальний “брандмауер” від COVID-19

“Спочатку ми повинні взяти хворобу під контроль у себе вдома і на цій основі зміцнити обміни і співробітництво, щоб допомогти нужденним країнам”, — сказав Сі Цзіньпін.

За його словами, G20 повинна підтримати Всесвітню організацію охорони здоров’я в мобілізації та консолідації ресурсів, а також справедливому та ефективному розподілі вакцин.

“Нам необхідно знизити тарифи і бар’єри, а також вивчити можливість лібералізації торгівлі основними предметами медичного призначення. Нам необхідно і далі узгоджувати політику і стандарти, а також створювати „експрес-коридори“ для сприяння впорядкованого потоку людей”, — зазначив він.

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Сі Цзіньпін також заявив, що G20 повинна використовувати роль цифрової економіки.

“Ми могли б створити сприятливе середовище для розвитку цифрової економіки, активізувати співпрацю в області безпеки даних, зміцнити цифрову інфраструктуру і надавати рівні умови науково-технічним підприємствам всіх країн”, — вважає голова КНР.

Як повідомляв УНН, через пандемію коронавіруса Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав списати борги бідним країнам або відстрочити їх погашення до кінця 2021 року.