Лидеры G20 договорились усилить усилия в борьбе с COVID-19 в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Пандемия COVID-19, которая в этом году привела мировую экономику к глубокой рецессии, и усилия, необходимые для подкрепления экономического отскока в 2021 году, были главными в повестке дня в первый день саммита G20, пишет Reuters, передает УНН.
“Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить доступный и равный доступ к вакцинам для всех людей, что соответствует обязательствам членов стимулировать инновации. Мы признаем роль широкой иммунизации как мирового общественного блага”, — говорится в проекте коммюнике G20.
Отмечается, что двойные кризисы пандемии, неравномерное и неуверенное глобальное восстановление экономик доминировали в первый день двухдневного саммита G20.
По проекту коммюнике, руководители 20 крупнейших экономик мира во второй день саммита, в воскресенье, пообещают заплатить за справедливое распределение вакцин, препаратов и тестов против COVID-19, чтобы бедные страны не остались без внимания, и расширить для них возможности облегчения долга.
Они пообещали продолжать использовать все имеющиеся инструменты политики столько, сколько это необходимо для защиты жизни, рабочих мест и доходов, и призвали многосторонние банки развития усилить свои усилия, чтобы помочь странам разрешить кризис.
Как сообщал УНН, Европейский Союз призвал G20 к концу года выделить 4,5 млрд долларов на оплату средств борьбы с COVID-19 для бедных стран.