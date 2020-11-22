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Лидеры G20 договорились усилить усилия в борьбе с COVID-19 в мире

Лидеры G20 договорились усилить усилия в борьбе с COVID-19 в мире

Киев  •  УНН

 • 15002 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Пандемия COVID-19, которая в этом году привела мировую экономику к глубокой рецессии, и усилия, необходимые для подкрепления экономического отскока в 2021 году, были главными в повестке дня в первый день саммита G20, пишет Reuters, передает УНН.

“Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить доступный и равный доступ к вакцинам для всех людей, что соответствует обязательствам членов стимулировать инновации. Мы признаем роль широкой иммунизации как мирового общественного блага”, — говорится в проекте коммюнике G20.

Отмечается, что двойные кризисы пандемии, неравномерное и неуверенное глобальное восстановление экономик доминировали в первый день двухдневного саммита G20.

По проекту коммюнике, руководители 20 крупнейших экономик мира во второй день саммита, в воскресенье, пообещают заплатить за справедливое распределение вакцин, препаратов и тестов против COVID-19, чтобы бедные страны не остались без внимания, и расширить для них возможности облегчения долга.

Они пообещали продолжать использовать все имеющиеся инструменты политики столько, сколько это необходимо для защиты жизни, рабочих мест и доходов, и призвали многосторонние банки развития усилить свои усилия, чтобы помочь странам разрешить кризис.

Как сообщал УНН, Европейский Союз призвал G20 к концу года выделить 4,5 млрд долларов на оплату средств борьбы с COVID-19 для бедных стран.

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