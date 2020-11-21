Глава Єврокомісії закликала країни G20 виділити 4,5 млрд дол. на боротьбу з пандемією

"Вакцини допоможуть подолати пандемію. На саміті G20 я закликала інвестувати 4,5 млрд дол. в ініціативу ACT Accelerator до кінця 2020 року. Для виробництва і глобального розподілу тестів, ліків і вакцин від COVID-19", - написала глава ЄК.

Як повідомляв УНН, за останні два тижні кількість летальних випадків у зв'язку з COVID-19 зросла на 18%. Протягом минулого тижня в Європі зареєстровано 29 тисяч смертей від коронавірусу, що означає, що кожні 17 секунд в регіоні від наслідків коронавірусної інфекції вмирає одна людина.

Додамо, що міжнародне партнерство, яке отримало назву "Прискорювач доступу до інструментів проти COVID-19", або ACT-Accelerator, було сформовано в квітні 2020 року.