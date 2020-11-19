ВООЗ: від COVID-19 в Європі кожні 17 секунд помирає одна людина

Повідомляється, що у той же час представник ВООЗ зазначив, що завдяки дотриманню запроваджених у європейських країнах обмежень, протягом минулого тижня кількість заражень коронавірусом в Європі скоротилась.

Ще два тижні тому протягом семи днів заражались понад два мільйони людей, протягом минулого тижня - близько 1,8 мільйона. У зв'язку з цим Клюґе припустив, що повного локдауну в Європі можна уникнути, якщо 95 відсотків людей носитимуть маски.

Утім, він застеріг, що, зважаючи на зростання кількості заражень у цілому, системи охороних здоров'я європейських країн сягають межі своїх можливостей. Наприклад, у Франції нині відділення інтенсивної терапії заповнені на 95 відсотків, у Швейцарії - "вони заповнені повністю".

За даними керівника Європейського регіонального бюро ВООЗ, 28% усіх зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі, а також 26% від загальної кількості летальних випадків від COVID-19 припадають на Європу. Так, у європейському регіоні, який нараховує понад 50 країн, за даними ВООЗ, від початку пандемії зареєстровано понад 15,7 мільйона випадків інфікувань та майже 355 тисяч летальних випадків від COVID-19.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, кількість інфікованих коронавірусом у світі за минулий тиждень зросла майже на 4 млн, що є найвищим показником з початку пандемії. Кількість випадків з летальним результатом збільшилася більш ніж на 59 тис.