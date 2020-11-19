ВОЗ: от COVID-19 в Европе каждые 17 секунд умирает один человек

Сообщается, что в то же время представитель ВОЗ отметил, что благодаря соблюдению введенных в европейских странах ограничениях, на прошлой неделе количество заражений коронавирусом в Европе сократилось.

Еще две недели назад в течение семи дней заражались более двух миллионов человек, на прошлой неделе - около 1,8 миллиона. В связи с этим Клюге предположил, что полного локдауна в Европе можно избежать, если 95 процентов людей будет носить маски.

Впрочем, он предостерег, что, несмотря на рост числа заражений в целом, системы здравоохранения европейских стран достигают предела своих возможностей. Например, во Франции сейчас отделения интенсивной терапии заполнены на 95 процентов, в Швейцарии - "они заполнены полностью".

По данным руководителя Европейского регионального бюро ВОЗ, 28% всех зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире, а также 26% от общего количества летальных исходов от COVID-19 приходятся на Европу. Так, в европейском регионе, который насчитывает более 50 стран, по данным ВОЗ, с начала пандемии зарегистрировано более 15,7 миллиона случаев инфицирования и почти 355 тысяч летальных случаев от COVID-19.

Напомним, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло почти на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 59 тыс.