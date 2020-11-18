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ВООЗ повідомила про рекордне зростання кількості заражень коронавірусом за тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом у світі за минулий тиждень зросла майже на 4 млн, що є найвищим показником з початку пандемії. Кількість випадків з летальним результатом збільшилася більш ніж на 59 тис., повідомила в ніч на середу Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), передає УНН.

Згідно з даними ВООЗ, з 8 по 15 листопада в світі було зареєстровано 3 977 223 нових випадки зараження і 59 699 смертей. Обидва показники істотно збільшилися в порівнянні з попередніми сім’ю днями, коли було виявлено 3 695 495 нових хворих, а померли 54 835 чоловік.

“Хоча регіон Європи продовжує повідомляти про найбільшу кількість хворих (46%), на минулому тижні воно знизилося на 10% (у порівнянні з попередніми сім’ю днями) внаслідок посилення заходів у сфері охорони здоров’я і громадських заходів”, — вказали в ВООЗ.

У Північній і Південній Америці за тиждень кількість заражених зросла більш ніж на 1,45 млн, померли понад 19 тис. осіб. У регіоні Південно-Східної Азії заразилися більше 373 тис. людей, а число летальних результатів за сім днів перевищила 4,5 тис.

У США число інфікованих збільшилось більш ніж на 1 млн, в Індії — понад ніж на 306 тис., в Італії — більш ніж на 242 тис., у Франції — понад ніж на 203 тис., в Бразилії — більш ніж на 179 тис. далі йдуть Великобританія, де за сім днів було зареєстровано майже 173 тис. нових випадків інфікування, Польща (понад 169 тис.), Росія (понад 151 тис.), Німеччина (майже 132 тис.) і Іспанія (понад 87 тис.).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 9 856 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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