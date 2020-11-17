В Україні вже 557 тис. випадків COVID-19, за добу - 11 968
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 17 листопада зафіксовано вже 557 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - майже 12 тисяч, що близько до найбільшого значення, яке коли-небудь фіксувалося в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників", - написав Степанов.
Також, з його слів, за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 610 осіб;
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- летальних випадків – 159;
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- одужало – 6 786 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 557 657 осіб;
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- одужало – 250 983 особи;
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- летальних випадків – 9 856;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.
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"За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях", - додав голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 52 642 випадки;
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- Вінницька область – 14 103 випадки;
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- Волинська область – 19 297 випадків;
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- Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
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- Донецька область – 17 713 випадків;
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- Житомирська область – 23 447 випадків;
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- Закарпатська область – 19 826 випадків;
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- Запорізька область – 20 025 випадків;
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- Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
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- Київська область – 25 787 випадків;
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- Кіровоградська область – 3 753 випадки;
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- Луганська область – 5 215 випадків;
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- Львівська область – 37 970 випадків;
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- Миколаївська область – 12 998 випадків;
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- Одеська область – 34 176 випадків;
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- Полтавська область – 15 884 випадки;
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- Рівненська область – 25 596 випадків;
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- Сумська область – 18 903 випадки;
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- Тернопільська область – 23 938 випадків;
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- Харківська область – 48 586 випадків;
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- Херсонська область – 7 357 випадків;
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- Хмельницька область – 23 547 випадків;
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- Черкаська область – 14 233 випадки;
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- Чернівецька область – 28 692 випадки;
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- Чернігівська область – 12 120 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, показник перевищив 12 тисяч за добу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.