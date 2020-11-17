В Україні вже 557 тис. випадків COVID-19, за добу - 11 968

КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 17 листопада зафіксовано вже 557 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - майже 12 тисяч, що близько до найбільшого значення, яке коли-небудь фіксувалося в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.