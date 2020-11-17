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В Украине уже 557 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 11 968

Киев  •  УНН

 • 19485 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине на 8:00 17 ноября зафиксировано уже 557 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 12 тысяч, что близко к наибольшему значению, когда-либо фиксированному в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников", - написал Степанов.

Также, по его словам, за прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 1610 человек;
  • летальных случаев - 159;
  • выздоровели - 6786 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в том числе методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 557 657 человек;
  • выздоровели - 250 983 человека;
  • летальных исходов - 9856;
  • проведения ПЦР-тестов - 3 979 421.

"За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 52642 случаи;
  • Винницкая область - 14 103 случая;
  • Волынская область - 19 297 случаев;
  • Днепропетровская область - 22 877 случаев;
  • Донецкая область - 17 713 случаев;
  • Житомирская область - 23 447 случаев;
  • Закарпатская область - 19 826 случаев;
  • Запорожская область - 20 025 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 28 972 случая;
  • Киевская область - 25 787 случаев;
  • Кировоградская область - 3753 случая;
  • Луганская область - 5215 случаев;
  • Львовская область - 37 970 случаев;
  • Николаевская область - 12 998 случаев;
  • Одесская область - 34 176 случаев;
  • Полтавская область - 15 884 случая;
  • Ровенская область - 25 596 случаев;
  • Сумская область - 18 903 случая;
  • Тернопольская область - 23 938 случаев;
  • Харьковская область - 48 586 случаев;
  • Херсонская область - 7357 случаев;
  • Хмельницкая область - 23 547 случаев;
  • Черкасская область - 14 233 случая;
  • Черновицкая область - 28692 случаи;
  • Черниговская область - 12 120 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом почти каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

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