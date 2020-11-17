В Украине уже 557 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 11 968

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине на 8:00 17 ноября зафиксировано уже 557 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 12 тысяч, что близко к наибольшему значению, когда-либо фиксированному в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.