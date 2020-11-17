В Украине уже 557 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 11 968
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине на 8:00 17 ноября зафиксировано уже 557 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 12 тысяч, что близко к наибольшему значению, когда-либо фиксированному в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников", - написал Степанов.
Также, по его словам, за прошедшие сутки:
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- госпитализированы - 1610 человек;
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- летальных случаев - 159;
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- выздоровели - 6786 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в том числе методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 557 657 человек;
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- выздоровели - 250 983 человека;
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- летальных исходов - 9856;
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- проведения ПЦР-тестов - 3 979 421.
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"За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 52642 случаи;
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- Винницкая область - 14 103 случая;
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- Волынская область - 19 297 случаев;
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- Днепропетровская область - 22 877 случаев;
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- Донецкая область - 17 713 случаев;
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- Житомирская область - 23 447 случаев;
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- Закарпатская область - 19 826 случаев;
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- Запорожская область - 20 025 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 28 972 случая;
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- Киевская область - 25 787 случаев;
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- Кировоградская область - 3753 случая;
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- Луганская область - 5215 случаев;
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- Львовская область - 37 970 случаев;
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- Николаевская область - 12 998 случаев;
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- Одесская область - 34 176 случаев;
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- Полтавская область - 15 884 случая;
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- Ровенская область - 25 596 случаев;
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- Сумская область - 18 903 случая;
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- Тернопольская область - 23 938 случаев;
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- Харьковская область - 48 586 случаев;
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- Херсонская область - 7357 случаев;
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- Хмельницкая область - 23 547 случаев;
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- Черкасская область - 14 233 случая;
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- Черновицкая область - 28692 случаи;
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- Черниговская область - 12 120 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом почти каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.