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ВОЗ сообщила о рекордном приросте количества заражений коронавирусом за неделю

ВОЗ сообщила о рекордном приросте количества заражений коронавирусом за неделю

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Количество инфицированных коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло почти на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 59 тыс., сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.

Согласно данным ВОЗ, с 8 по 15 ноября в мире было зарегистрировано 3 977 223 новых случая заражения и 59 699 смертей. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущими семью днями, когда было обнаружено 3 695 495 новых больных, а умерли 54 835 человек.

“Хотя регион Европы продолжает сообщать о наибольшее количество больных (46%), на прошлой неделе оно снизилось на 10% (по сравнению с предыдущими семью днями) вследствие усиления мер в сфере здравоохранения и общественных мероприятий”, — указали в ВОЗ.

В Северной и Южной Америке за неделю количество зараженных возросло более чем на 1,45 млн, умерли более 19 тыс. человек. В регионе Юго-Восточной Азии заразились более 373 тыс. человек, а число летальных исходов за семь дней превысила 4,5 тыс.

В США число инфицированных увеличилось более чем на 1 млн, в Индии — более чем на 306 тыс., в Италии — более чем на 242 тыс., во Франции — более чем на 203 тыс., в Бразилии — более чем на 179 тыс. далее следуют Великобритания, где за семь дней было зарегистрировано почти 173 тыс. новых случаев инфицирования, Польша (более 169 тыс.), Россия (более 151 тыс.), Германия (почти 132 тыс.) и Испания (более 87 тыс.).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 9856 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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