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Глава Еврокомиссии призвала страны G20 выделить 4,5 млрд долл. на борьбу с пандемией

Глава Еврокомиссии призвала страны G20 выделить 4,5 млрд долл. на борьбу с пандемией

Киев  •  УНН

 • 15854 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G20 выделить до конца года 4,5 млрд долларов на обеспечение общего доступа к тестам на коронавирус, а также к вакцинам и препаратам. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

"Вакцины помогут преодолеть пандемию. На саммите G20 я призвала инвестировать 4,5 млрд долл. В инициативу ACT Accelerator до конца 2020 года. Для производства и глобального распределения тестов, лекарств и вакцин от COVID-19", - написала глава ЕК.

Как сообщал УНН, за последние две недели количество летальных случаев в связи с COVID-19 выросла на 18%. В течение прошлой недели в Европе зарегистрировано 29 тыс. смертей от коронавируса, что означает, что каждые 17 секунд в регионе от последствий коронавирусной инфекции умирает один человек.

Добавим, что международное партнерство, которое получило название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19", или ACT-Accelerator, был сформирован в апреле 2020 года.

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