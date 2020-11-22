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Через пандемію COVID-19 генсек ООН закликав списати борги бідним країнам

Через пандемію COVID-19 генсек ООН закликав списати борги бідним країнам

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав списати борги бідним країнам або відстрочити їх погашення до кінця 2021 року. Про це він заявив в відеопосланні до Міжнародного фінансового форуму в Китаї, передає УНН з посиланням на Центр новин ООН.

“Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров’я, а й глобальних інститутів управління і багатосторонніх відносин... Через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази”, — заявив Генеральний секретар ООН.

За його словами, без міжнародного фінансування деякі країни не впораються з економічною кризою.

Генсек ООН відзначив, що сьогодні стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості, що може обернутися неминучою хвилею “суверенних дефолтів”. У зв’язку з цим Гутерріш вважає, що багаті держави повинні піти на списання боргів деяким країнам, або відстрочити їх погашення.

У довгостроковому плані, на думку Гутерріша, потрібно фінансувати проекти сталого розвитку. Генсек ООН підкреслив, що нинішня криза виявила необхідність в новому “суспільному договорі”, який повинен бути орієнтований на досягнення глобальних суспільних благ — зокрема, на вакцину від COVID-19.

Як повідомляв УНН, лідери G20 домовилися посилити зусилля в боротьбі з COVID-19 в світі.

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