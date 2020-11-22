Из-за пандемии COVID-19 генсек ООН призвал списать долги бедным странам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги бедным странам или отсрочить их погашение до конца 2021 года. Об этом он заявил в видеопослании к Международному финансовому форуму в Китае, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.
“Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений... Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы”, — заявил Генеральный секретарь ООН.
По его словам, без международного финансирования некоторые страны не справятся с экономическим кризисом.
Генсек ООН отметил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной “суверенных дефолтов”. В этой связи Гутерриш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отстрочить их погашение.
В долгосрочном плане, по мнению Гутерриша, нужно финансировать проекты устойчивого развития. Генсек ООН подчеркнул, что нынешний кризис выявил необходимость в новом “общественном договоре”, который должен быть ориентирован на достижение глобальных общественных благ — в частности, на вакцину от COVID-19.
Как сообщал УНН, лидеры G20 договорились усилить усилия в борьбе с COVID-19 в мире.