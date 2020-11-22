Китай предложил G20 создать глобальный “брандмауэр” от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин высказался за необходимость создания глобального “брандмауэра” от COVID-19 и озвучил ряд предложений по восстановлению экономического роста. Об этом сообщает Xinhua, передает УНН.
“Сначала мы должны взять болезнь под контроль у себя дома и на этой основе укрепить обмены и сотрудничество, чтобы помочь нуждающимся странам”, — сказал Си Цзиньпин.
По его словам, G20 должна поддержать Всемирную организацию здравоохранения в мобилизации и консолидации ресурсов, а также справедливом и эффективном распределении вакцин.
“Нам необходимо снизить тарифы и барьеры, а также изучить возможность либерализации торговли основными предметами медицинского назначения. Нам необходимо и дальше согласовывать политику и стандарты, а также создавать „экспресс-коридоры“ для содействия упорядоченному потоку людей”, — отметил он.
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Си Цзиньпин также заявил, что G20 должна использовать роль цифровой экономики.
“Мы могли бы создать благоприятную среду для развития цифровой экономики, активизировать сотрудничество в области безопасности данных, укрепить цифровую инфраструктуру и предоставлять равные условия научно-техническим предприятиям всех стран”, — считает председатель КНР.
Как сообщал УНН, из-за пандемии коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги бедным странам или отсрочить их погашение до конца 2021 года.