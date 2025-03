Глава Світового банку закликав G20 "зробити більше" для врегулювання боргів бідних країн

“Я дуже радий бачити прогрес „двадцятки“ з питань транспарентності боргу і полегшення боргового тягаря. Прийнято важливі, позитивні кроки для розвитку, і я радий спостерігати конструктивну реакцію з боку головних кредиторів, — сказав президент СБ. — Останні оголошення і зобов’язання (голови КНР) Сі Цзіньпіна корисні і вітаються. Скорочення заборгованості і транспарентність допоможуть продуктивному інвестуванню — ключу до досягнення раннього, стійкого і більш тривалого відновлення”.

“Звичайно, в цьому відношенні необхідно зробити більше, як зазначили президент (Росії Володимир) Путін, (голова Єврокомісії Урсула) фон дер Ляйен і інші”, — зазначив він.

За словами Мелпаса, проблеми із заборгованістю спостерігаються все частіше, зокрема, в Анголі, Замбії, Чаді та Ефіопії, де за відсутності постійного списання боргів прогнози про бідність залишаються похмурими. “Ми повинні цуратися того, щоб робити занадто мало зараз, інакше (будемо) страждати від безладних дефолтів і реструктуризацій боргу, як було в 80-х роках (минулого століття)”, — вважає він.

During today’s # G20 Leaders ’Summit, I highlighted @WorldBank Group work on vaccines & a greener, more sustainable recovery.



We are meeting ambitious climate finance targets, & working to help countries achieve their NDCs & improve outcomes on greenhouse gas emissions. [1/3] pic.twitter.com/nTP8GQtuPJ

