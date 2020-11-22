Глава Світового банку закликав G20 "зробити більше" для врегулювання боргів бідних країн

ukru
Ексклюзив
08:45 • 17875 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 45783 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 100943 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 106261 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114039 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118115 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105510 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112838 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91817 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102460 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 37521 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 76036 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 101399 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 104979 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 73992 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 100943 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 19633 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 107878 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330810 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263699 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 5067 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 93656 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117438 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117430 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113955 перегляди
Актуальне
Глава Світового банку закликав G20 "зробити більше" для врегулювання боргів бідних країн

Глава Світового банку закликав G20 "зробити більше" для врегулювання боргів бідних країн

Київ • УНН

 • 12137 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Світовий банк (ВБ) вважає конструктивними дії головних кредиторів, але закликає робити більше в питанні полегшення боргового тягаря бідних країн. Про це заявив в суботу президент СБ Девід Мелпас на саміті Групи двадцяти (G20) в форматі відеоконференції. Текст виступу розповсюдила пресслужба банку, пише УНН.

“Я дуже радий бачити прогрес „двадцятки“ з питань транспарентності боргу і полегшення боргового тягаря. Прийнято важливі, позитивні кроки для розвитку, і я радий спостерігати конструктивну реакцію з боку головних кредиторів, — сказав президент СБ. — Останні оголошення і зобов’язання (голови КНР) Сі Цзіньпіна корисні і вітаються. Скорочення заборгованості і транспарентність допоможуть продуктивному інвестуванню — ключу до досягнення раннього, стійкого і більш тривалого відновлення”.

“Звичайно, в цьому відношенні необхідно зробити більше, як зазначили президент (Росії Володимир) Путін, (голова Єврокомісії Урсула) фон дер Ляйен і інші”, — зазначив він.

За словами Мелпаса, проблеми із заборгованістю спостерігаються все частіше, зокрема, в Анголі, Замбії, Чаді та Ефіопії, де за відсутності постійного списання боргів прогнози про бідність залишаються похмурими. “Ми повинні цуратися того, щоб робити занадто мало зараз, інакше (будемо) страждати від безладних дефолтів і реструктуризацій боргу, як було в 80-х роках (минулого століття)”, — вважає він.

During today’s # G20 Leaders ’Summit, I highlighted @WorldBank Group work on vaccines & a greener, more sustainable recovery.

We are meeting ambitious climate finance targets, & working to help countries achieve their NDCs & improve outcomes on greenhouse gas emissions. [1/3] pic.twitter.com/nTP8GQtuPJ

— David Malpass (@DavidMalpassWBG) November 21, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.11
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92