Глава Всемирного банка призвал G20 "сделать больше" для урегулирования долгов бедных стран
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Всемирный банк (ВБ) считает конструктивными действия главных кредиторов, но призывает делать больше в вопросе облегчения долгового бремени бедных стран. Об этом заявил в субботу президент ВБ Дэвид Мэлпас на саммите Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. Текст выступления распространила пресс-служба банка, пишет УНН.
“Я очень рад видеть прогресс „двадцатки“ по вопросам транспарентности долга и облегчения долгового бремени. Приняты важные, позитивные шаги для развития, и я рад наблюдать конструктивную реакцию со стороны главных кредиторов, — сказал президент ВБ. — Последние объявления и обязательства (председателя КНР) Си Цзиньпина полезны и приветствуются. Сокращение задолженности и транспарентность помогут продуктивному инвестированию — ключу к достижению раннего, устойчивого и более продолжительного восстановления”.
“Конечно, в этом отношении необходимо сделать больше, как отметили президент (России Владимир) Путин, (председатель Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и другие”, — отметил он.
По словам Мэлпаса, проблемы с задолженностью наблюдаются все чаще, в частности, в Анголе, Замбии, Чаде и Эфиопии, где в отсутствие постоянного списания долгов прогнозы о бедности остаются мрачными. “Мы должны сторониться того, чтобы делать слишком мало сейчас, иначе (будем) страдать от беспорядочных дефолтов и реструктуризаций долга, как было в 80-х годах (прошлого века)”, — считает он.
During today's #G20 Leaders' Summit, I highlighted @WorldBank Group work on vaccines & a greener, more sustainable recovery.
We are meeting ambitious climate finance targets, & working to help countries achieve their NDCs & improve outcomes on greenhouse gas emissions. [1/3] pic.twitter.com/nTP8GQtuPJ