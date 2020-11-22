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Глава Всемирного банка призвал G20 "сделать больше" для урегулирования долгов бедных стран

Глава Всемирного банка призвал G20 "сделать больше" для урегулирования долгов бедных стран

Киев  •  УНН

 • 12131 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Всемирный банк (ВБ) считает конструктивными действия главных кредиторов, но призывает делать больше в вопросе облегчения долгового бремени бедных стран. Об этом заявил в субботу президент ВБ Дэвид Мэлпас на саммите Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. Текст выступления распространила пресс-служба банка, пишет УНН.

“Я очень рад видеть прогресс „двадцатки“ по вопросам транспарентности долга и облегчения долгового бремени. Приняты важные, позитивные шаги для развития, и я рад наблюдать конструктивную реакцию со стороны главных кредиторов, — сказал президент ВБ. — Последние объявления и обязательства (председателя КНР) Си Цзиньпина полезны и приветствуются. Сокращение задолженности и транспарентность помогут продуктивному инвестированию — ключу к достижению раннего, устойчивого и более продолжительного восстановления”.

“Конечно, в этом отношении необходимо сделать больше, как отметили президент (России Владимир) Путин, (председатель Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и другие”, — отметил он.

По словам Мэлпаса, проблемы с задолженностью наблюдаются все чаще, в частности, в Анголе, Замбии, Чаде и Эфиопии, где в отсутствие постоянного списания долгов прогнозы о бедности остаются мрачными. “Мы должны сторониться того, чтобы делать слишком мало сейчас, иначе (будем) страдать от беспорядочных дефолтов и реструктуризаций долга, как было в 80-х годах (прошлого века)”, — считает он.

During today's #G20 Leaders' Summit, I highlighted @WorldBank Group work on vaccines & a greener, more sustainable recovery.

We are meeting ambitious climate finance targets, & working to help countries achieve their NDCs & improve outcomes on greenhouse gas emissions. [1/3] pic.twitter.com/nTP8GQtuPJ

— David Malpass (@DavidMalpassWBG) November 21, 2020

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