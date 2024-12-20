В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

В Херсоне возросло количество пострадавших от вражеского обстрела до 3 человек. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Третий пострадавший - 44-летний мужчина доставлен в больницу со взрывной травмой и травматической ампутацией пальцев правой руки.

Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Напомним

Ранее были зафиксированы еще двое пострадавших в результате атаки оккупантов.

Двое пострадавших в результате утреннего обстрела Херсона: что известно об их состоянии