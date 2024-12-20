В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Херсона пострадали три человека. 44-летний мужчина получил взрывную травму и травматическую ампутацию пальцев правой руки.
В Херсоне возросло количество пострадавших от вражеского обстрела до 3 человек. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Третий пострадавший - 44-летний мужчина доставлен в больницу со взрывной травмой и травматической ампутацией пальцев правой руки.
Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Напомним
Ранее были зафиксированы еще двое пострадавших в результате атаки оккупантов.
Двое пострадавших в результате утреннего обстрела Херсона: что известно об их состоянии20 дек. 2024, 04:36 • 9699 просмотров