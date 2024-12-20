Двое пострадавших в результате утреннего обстрела Херсона: что известно об их состоянии
Киев • УНН
Во время массированного обстрела Херсона двое местных жителей получили серьезные ранения. 76-летний и 63-летний мужчины госпитализированы с минно-взрывными травмами и другими повреждениями.
В Херсоне во время утреннего массированного обстрела со стороны оккупационных войск пострадали двое местных жителей. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
76-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочным ранением грудной клетки. Врачи сейчас оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Другой пострадавший, 63-летний мужчина, получил контузию, минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован, а врачи продолжают его обследование для уточнения состояния здоровья.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что вражеские войска осуществляют массированный обстрел Херсона, поэтому зафиксировано попадание в многоквартирные дома. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
Херсон под массированным обстрелом: есть пострадавшие, зафиксировано попадание в жилые дома20 дек. 2024, 04:00 • 3572 просмотра