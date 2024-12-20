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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Херсон под массированным обстрелом: есть пострадавшие, зафиксировано попадание в жилые дома

Херсон под массированным обстрелом: есть пострадавшие, зафиксировано попадание в жилые дома

Киев  •  УНН

 • 2373 просмотра

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Российские войска осуществляют массированный обстрел Херсона, зафиксированы попадания в многоквартирные дома. Есть пострадавшие среди гражданского населения, жителей призывают находиться в укрытиях.

Херсон подвергается массированному обстрелу со стороны террористических войск. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Во время обстрелов были зафиксированы многочисленные попадания в многоквартирные жилые дома. Предварительно, известно о пострадавших среди гражданских. 

Жителей города призывают немедленно находиться в укрытиях, не подходить к окнам и не выходить на улицу. 

Ситуация остается напряженной, детали относительно масштабов разрушений и количества пострадавших уточняются.

В Херсоне взрывы, враг обстреливает город14 янв. 2024, 21:40 • 35371 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
khersonХерсон