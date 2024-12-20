Херсон под массированным обстрелом: есть пострадавшие, зафиксировано попадание в жилые дома
Киев • УНН
Российские войска осуществляют массированный обстрел Херсона, зафиксированы попадания в многоквартирные дома. Есть пострадавшие среди гражданского населения, жителей призывают находиться в укрытиях.
Херсон подвергается массированному обстрелу со стороны террористических войск. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Во время обстрелов были зафиксированы многочисленные попадания в многоквартирные жилые дома. Предварительно, известно о пострадавших среди гражданских.
Жителей города призывают немедленно находиться в укрытиях, не подходить к окнам и не выходить на улицу.
Ситуация остается напряженной, детали относительно масштабов разрушений и количества пострадавших уточняются.
В Херсоне взрывы, враг обстреливает город14 янв. 2024, 21:40 • 35371 просмотр