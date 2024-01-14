В Херсоне взрывы, враг обстреливает город
Киев • УНН
Российские войска ведут интенсивный обстрел Херсона; власти призывают жителей немедленно искать укрытие.
Российская армия обстреливает Херсон, сообщил в Telegram руководитель городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН. Он призвал людей находиться в укрытиях.
Враг сильно обстреливает Херсон! Уважаемые граждане, спускайтесь в укрытия и находитесь в безопасных местах!
На Херсонщине оккупанты атаковали пожарных беспилотником: ранены четверо пожарных14 январь 2024, 09:44 • 32286 просмотров
В Херсоне взрывы, враг обстреливает город
Российские войска ведут интенсивный обстрел Херсона; власти призывают жителей немедленно искать укрытие.
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