У Херсоні вибухи, ворог обстрілює місто
Київ • УНН
Російські війська ведуть інтенсивний обстріл Херсона; влада закликає мешканців негайно шукати укриття.
Російська армія обстрілює Херсон, повідомив у Telegram керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН. Він закликав людей перебувати в укриттях.
Ворог сильно обстрілює Херсон! Шановні громадяни, спускайтеся в укриття та перебувайте в безпечних місцях!
На Херсонщині окупанти атакували пожежників безпілотником: поранено четверо вогнеборців14.01.24, 11:44 • 36268 переглядiв