Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 2200 военных. Общие потери врага с начала войны достигли 770 420 человек, а также уничтожено значительное количество военной техники.
В пределах суток противник потерял 2200 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 20.12.24:
- Личный состав: 770 420 (+2200).
- Танки: 9584 (+8).
- Бронированные боевые машины: 19823 (+24).
- Артиллерийские системы: 21220 (+42).
- РСЗВ: 1256.
- Средства ППО: 1027 (+1).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20600 (+79).
- Крылатые ракеты: 2943.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 31793 (+115).
- Специальная техника: 3662 (+6).
На передовой произошло 189 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб20 дек. 2024, 02:53 • 9538 просмотров