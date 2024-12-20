Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

В пределах суток противник потерял 2200 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 20.12.24:

- Личный состав: 770 420 (+2200).

- Танки: 9584 (+8).

- Бронированные боевые машины: 19823 (+24).

- Артиллерийские системы: 21220 (+42).

- РСЗВ: 1256.

- Средства ППО: 1027 (+1).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20600 (+79).

- Крылатые ракеты: 2943.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 31793 (+115).

- Специальная техника: 3662 (+6).

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