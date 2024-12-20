У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда
Киев • УНН
Чак Лорри, Зак Пенн и Билл Преди объединились для создания нового спин-оффа «Теории большого взрыва». В сериале снимутся актеры - «выпускники Большого взрыва» Кевин Сассман, Брайан Посен и Лорен Лепкус.
Ключевой элемент будущего спин-офф-сериала «Теория большого взрыва» (Big Bang Theory) для Max уже на месте - его творческая команда, сообщает Deadline, пишет УНН.
Детали
Управляющий франшизой Чак Лорри, один из создателей оригинального сериала и всех его ответвлений, был единственным объявленным «покровителем» сериала, в главных ролях которого будут сниматься «выпускники Большого взрыва» Кевин Сассман, Брайан Посен и Лорен Лепкус.
Лорри объединился в проекте с сценаристом Заком Пенном (The Avengers, Ready Player One, Free Guy), сообщают источники Deadline. К ним присоединился один из создателей «Теории большого взрыва» Билл Преди. Трио совместно пишет сценарий и намерено стать исполнительным продюсером сериала от студии Big Bang Warner Bros. TV, где базируется Лорри.
Дополнение
«Теория большого взрыва» дебютировала на CBS в 2007 году и была комедией №1 на ТВ, когда она закончилась в 2019 году как самый продолжительный многокамерный сериал в истории телевидения, с 279 эпизодами за 12 сезонов.