Протести у Білорусі: силовики у Мінську застосували спецзасоби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі підтвердили, що силовики застосовували спецзасоби на акціях протесту в Мінську. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram-канал видання TUT.BY.
“У МВС підтвердили застосування спецзасобів в Мінську”, — йдеться в повідомленні.
Такоже зазначається, що співробітники міліції неодноразово попереджали про незаконність участі в несанкціонованих заходах і нагадували про дотримання Правил дорожнього руху.
Скільки людей сьогодні затримали, в МВС поки не повідомляють. Але за даними правозахисного центру “Вясна” зараз вже езадержано 224 людини, большенство в Мінську.
Нагадаємо, в Білорусі силовики почали затримувати протестувальників, які почали збиратися в колони під час маршу проти фашизму.