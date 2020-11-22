Протести у Білорусі: силовики у Мінську застосували спецзасоби

“У МВС підтвердили застосування спецзасобів в Мінську”, — йдеться в повідомленні.

Такоже зазначається, що співробітники міліції неодноразово попереджали про незаконність участі в несанкціонованих заходах і нагадували про дотримання Правил дорожнього руху.

Скільки людей сьогодні затримали, в МВС поки не повідомляють. Але за даними правозахисного центру “Вясна” зараз вже езадержано 224 людини, большенство в Мінську.

Нагадаємо, в Білорусі силовики почали затримувати протестувальників, які почали збиратися в колони під час маршу проти фашизму.