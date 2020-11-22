Протесты в Беларуси: силовики в Минске применили спецсредства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В министерстве внутренних дел Беларуси подтвердили, что силовики применяли спецсредства на акциях протеста в Минске. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram-канал издания TUT.BY.
“В МВД подтвердили применение спецсредств в Минске”, — говорится в сообщении.
Такоже отмечается, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о незаконности участия в несанкционированных мероприятиях и напоминали о соблюдении Правил дорожного движения.
Сколько человек сегодня задержали, в МВД пока не сообщают. Но по данным правозащитного центра “Вясна” сейчас уж езадержано 224 человека, большенство в Минске.
Напомним, в Беларуси силовики начали задерживать протестующих, начавших собираться в колонны во время марша против фашизма.