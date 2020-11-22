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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103449 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108835 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Протесты в Беларуси: силовики в Минске применили спецсредства

Протесты в Беларуси: силовики в Минске применили спецсредства

Киев  •  УНН

 • 16705 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В министерстве внутренних дел Беларуси подтвердили, что силовики применяли спецсредства на акциях протеста в Минске. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram-канал издания TUT.BY.

“В МВД подтвердили применение спецсредств в Минске”, — говорится в сообщении.

Такоже отмечается, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о незаконности участия в несанкционированных мероприятиях и напоминали о соблюдении Правил дорожного движения.

Сколько человек сегодня задержали, в МВД пока не сообщают. Но по данным правозащитного центра “Вясна” сейчас уж езадержано 224 человека, большенство в Минске.

Напомним, в Беларуси силовики начали задерживать протестующих, начавших собираться в колонны во время марша против фашизма.

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