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У Білорусі силовики почали затримувати протестуючих

У Білорусі силовики почали затримувати протестуючих

Київ • УНН

 • 21558 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Білорусі силовики почали затримувати протестуючих, які почали збиратися у колони під час маршу проти фашизму. Наразі зафіксовано 48 затриманих громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на правозахисний центр “Вясна”.

“У неділю, 22 листопада, в Білорусі було оголошено про традиційну акцію протесту „Марш проти фашизму“. Однак, як тільки люди почали збиратися в колони, силовики почали затримувати демонстрантів та застосовувати проти них спеціальні засоби”, — йдеться у повідомленні.

Так, згідно списку сьогодні вже затримано 48 громадян, абсолютна більшість яких затримана у Мінську.

Як повідомляв УНН раніше, сьогодні у Білорусі люди вийшли на марш проти фашизму. У Мінську влада закрила 10 станцій метро, нібито “з метою забезпечення безпеки” в зв’язку з оголошеною опозицією недільної акцією протесту.

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