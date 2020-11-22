У Білорусі силовики почали затримувати протестуючих

“У неділю, 22 листопада, в Білорусі було оголошено про традиційну акцію протесту „Марш проти фашизму“. Однак, як тільки люди почали збиратися в колони, силовики почали затримувати демонстрантів та застосовувати проти них спеціальні засоби”, — йдеться у повідомленні.

Так, згідно списку сьогодні вже затримано 48 громадян, абсолютна більшість яких затримана у Мінську.

Як повідомляв УНН раніше, сьогодні у Білорусі люди вийшли на марш проти фашизму. У Мінську влада закрила 10 станцій метро, нібито “з метою забезпечення безпеки” в зв’язку з оголошеною опозицією недільної акцією протесту.