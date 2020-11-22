В Беларуси силовики начали задерживать протестующих
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Беларуси силовики начали задерживать протестующих, начавших собираться в колонны во время марша против фашизма. Сейчас зафиксировано 48 задержанных граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".
“В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси было объявлено о традиционной акции протеста „Марш против фашизма“. Однако, как только люди начали собираться в колонны, силовики начали задерживать демонстрантов и применять против них специальные средства”, — говорится в сообщении.
Так, согласно списка сегодня уже задержаны 48 граждан, абсолютное большинство которых задержана в Минске.
Как сообщал УНН ранее, сегодня в Беларуси люди вышли на марш против фашизма. В Минске власти закрыли 10 станций метро, якобы “с целью обеспечения безопасности” в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста.