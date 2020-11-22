Ситуація у Білорусі: через протест - у Мінську частково закрили метро

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Влада закрила в Мінську десять станцій метрополітену нібито “з метою забезпечення безпеки” в зв’язку з оголошеною опозицією недільної акцією протесту, пише УНН.

“22 листопада в цілях забезпечення безпеки пасажирів, на вхід і вихід закриті станції метро „Площа Леніна“, „Жовтнева“, „Площа Перемоги“, „Площа Якуба Коласа“, „Неміга“, „Купаловська“, усі (чотири) станції третьої лінії. Потяги слідують без зупинки на даних станціях”, — повідомляє Мінський метрополітен в офіційному Telegram-каналі.

Крім того, тимчасово припинена висадка і посадка пасажирів на зупинках наземного громадського транспорту вздовж проспекту Незалежності в центральній частині Мінська, передає в своєму Telegram-каналі агентство БелТА.

Пізніше були закриті станція метро “Кам’яна Гірка” і “Петрівщина”.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі громадяни вийшли на марш “протесту проти фашизму”.

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