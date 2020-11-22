Ситуація у Білорусі: сьогодні люди вийдуть на ще один марш протесту

“Ми пам’ятаємо тих, хто загинув від рук режиму. Народ Білорусі не забуде злочинів проти нього, не забуде імен та нелюдських дій. Зовсім скоро ми надамо величезний рахунок всім керівникам, спільникам і виконавцям думки режиму, адже по ньому заплатить кожен з них. А вже завтра (22 листопада) вільні білоруси знову скажуть своє слово на Марші проти фашизму. Я виходжу. Ми виходимо”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією видання TUT.BY, з боку Уруччя в Мінськ в’їхала військова техніка, на площі Незалежності за залізним парканом, купа автозаків, ОМОН, спецтехніка. Також військову техніку помітили на вулиці Ленінградській та Партизанському проспекті в Мінську.

Нагадаємо, в Білорусі створена громадська ініціатива зі звільнення всіх переслідуваних за політично вмотивованими кримінальними справами. Кампанія “Звільнення-2020” прагне “донести голос рідних політичних в’язнів до білоруської та міжнародної спільноти, організувати спільні дії з підтримки один одного, зміцнити солідарність всього суспільства”.