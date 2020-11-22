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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 7233 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 21821 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 44433 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 70209 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105115 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110058 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Ситуация в Беларуси: сегодня люди выйдут на ещё один марш протеста

Ситуация в Беларуси: сегодня люди выйдут на ещё один марш протеста

Киев  •  УНН

 • 24449 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня в Беларуси граждане выйдут на марш “протеста против фашизма”. Об этом сообщалось на Telegram-канале Nexta. Другие СМИ уже публикуют фото военной техники на улицах, передает УНН.

“Мы помним тех, кто пал от рук режима. Народ Беларуси не забудет преступлений против него, не забудет имён и бесчеловечных действий. Совсем скоро мы предоставим огромный счёт всем руководителям, подельникам и исполнителям мысли режима, ведь по нему заплатит каждый из них. А уже завтра (22 ноября) свободные белорусы вновь скажут своё слово на Маршах против фашизма. Я выхожу. Мы выходим”, — говорится в сообщении.

По информации издания TUT.BY, со стороны Уручья в Минск въехала военная техника, на площади Независимости за железным забором, куча автозаков, ОМОН, спецтехника. Также военную технику заметили на улице Ленинградской та Партизанском проспекте в Минске.

Напомним, в Беларуси создана общественная инициатива по освобождению всех преследуемых по политически мотивированным уголовным делам. Кампания “Освобождение-2020” стремится “донести голос родных политических заключенных к белорусскому и международному сообществу, организовать совместные действия по поддержке друг друга, укрепить солидарность всего общества”.

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