Ситуация в Беларуси: сегодня люди выйдут на ещё один марш протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня в Беларуси граждане выйдут на марш “протеста против фашизма”. Об этом сообщалось на Telegram-канале Nexta. Другие СМИ уже публикуют фото военной техники на улицах, передает УНН.
“Мы помним тех, кто пал от рук режима. Народ Беларуси не забудет преступлений против него, не забудет имён и бесчеловечных действий. Совсем скоро мы предоставим огромный счёт всем руководителям, подельникам и исполнителям мысли режима, ведь по нему заплатит каждый из них. А уже завтра (22 ноября) свободные белорусы вновь скажут своё слово на Маршах против фашизма. Я выхожу. Мы выходим”, — говорится в сообщении.
По информации издания TUT.BY, со стороны Уручья в Минск въехала военная техника, на площади Независимости за железным забором, куча автозаков, ОМОН, спецтехника. Также военную технику заметили на улице Ленинградской та Партизанском проспекте в Минске.
Напомним, в Беларуси создана общественная инициатива по освобождению всех преследуемых по политически мотивированным уголовным делам. Кампания “Освобождение-2020” стремится “донести голос родных политических заключенных к белорусскому и международному сообществу, организовать совместные действия по поддержке друг друга, укрепить солидарность всего общества”.