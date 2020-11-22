Ситуация в Беларуси: сегодня люди выйдут на ещё один марш протеста

“Мы помним тех, кто пал от рук режима. Народ Беларуси не забудет преступлений против него, не забудет имён и бесчеловечных действий. Совсем скоро мы предоставим огромный счёт всем руководителям, подельникам и исполнителям мысли режима, ведь по нему заплатит каждый из них. А уже завтра (22 ноября) свободные белорусы вновь скажут своё слово на Маршах против фашизма. Я выхожу. Мы выходим”, — говорится в сообщении.

По информации издания TUT.BY, со стороны Уручья в Минск въехала военная техника, на площади Независимости за железным забором, куча автозаков, ОМОН, спецтехника. Также военную технику заметили на улице Ленинградской та Партизанском проспекте в Минске.

Напомним, в Беларуси создана общественная инициатива по освобождению всех преследуемых по политически мотивированным уголовным делам. Кампания “Освобождение-2020” стремится “донести голос родных политических заключенных к белорусскому и международному сообществу, организовать совместные действия по поддержке друг друга, укрепить солидарность всего общества”.