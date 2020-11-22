Ситуация в Беларуси: из-за протеста - в Минске частично закрыли метро
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Власти закрыли в Минске десять станций метрополитена якобы “в целях обеспечения безопасности” в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста, пишет УНН.
“22 ноября в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро „Площадь Ленина“, „Октябрьская“, „Площадь Победы“, „Площадь Якуба Коласа“, „Немига“, „Купаловская“, все (четыре) станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях”, — сообщает Минский метрополитен в официальном Telegram-канале.
Кроме того, временно прекращена высадка и посадка пассажиров на остановках наземного общественного транспорта вдоль проспекта Независимости в центральной части Минска, передает в своем Telegram-канале агентство БелТА.
Позже были закрыты станция метро “Каменная Горка” и “Петровщина”.
Напомним, сегодня в Беларуси граждане вышли на марш “протеста против фашизма”.