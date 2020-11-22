Ситуация в Беларуси: из-за протеста - в Минске частично закрыли метро

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Власти закрыли в Минске десять станций метрополитена якобы “в целях обеспечения безопасности” в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста, пишет УНН.

“22 ноября в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро „Площадь Ленина“, „Октябрьская“, „Площадь Победы“, „Площадь Якуба Коласа“, „Немига“, „Купаловская“, все (четыре) станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях”, — сообщает Минский метрополитен в официальном Telegram-канале.

Кроме того, временно прекращена высадка и посадка пассажиров на остановках наземного общественного транспорта вдоль проспекта Независимости в центральной части Минска, передает в своем Telegram-канале агентство БелТА.

Позже были закрыты станция метро “Каменная Горка” и “Петровщина”.

Напомним, сегодня в Беларуси граждане вышли на марш “протеста против фашизма”.

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