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У Білорусі під час протестів затримали понад 370 людей, є травмовані

У Білорусі під час протестів затримали понад 370 людей, є травмовані

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Білорусі під час протестів, які пройшли у неділю, затримали 374 людини, найбільше затриманих — у Мінську. Про це повідомляє правозахисний центр “Вясна”, передає УНН.

За даними правозахисників, затримання людей також фіксували у Гродно, Боровлянах, Бресті та ще кількох населених пунктах. Кільком затриманим знадобилась медична допомога — до місць утримання викликали “швидку”.

“У неділю, 22 листопада, в Білорусі анонсована традиційна акція протесту — „Марш проти фашизму“. Однак як тільки люди почали збиратися в колони — силовики почали точка затримувати демонстрантів і використовувати спецзасоби проти них. Протягом усього дня відбувалися затримання в різних районах Мінська і регіонах”, — повідомили у центрі “Вясна”.

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Про те, як у неділю у Білорусі пройшла акція протесту, у своєму Telegram-каналі розповіла опозиціонерка Світлана Тихановська.

“Сьогодні білоруси перемогли. Вільний „Каскад“ перед виходом на вулицю запустив в небо червоно-білі кульки з національним прапором. Жителі Курасовщіни гордо пройшлися по району з національною символікою і успішно розсіялися у дворах буквально за хвилину до прибуття автозаків. В районі Кам’яної Горки і проспекту Дзержинського люди раз по раз поверталися назад, не розходячись по домівках навіть після світлошумових гранат”, — заявила Тихановська.

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Вона зазначила, що на протест у неділю “вийшов абсолютно весь Мінськ” та регіони.

“Вулицями Гродно пройшли люди з національною символікою, в Бресті були ланцюги солідарності і марші. Вийшли Заславль, Береза, Ивье, Пружани, Старі Дороги, Логойск, Дзержинськ, Новополоцьк, Смолевичи, Валківська, Жодіно і Пінськ... Були сьогодні і жорсткі розгони, і затримання. Ми всі розуміємо: градус насильства з боку режиму не знижується. Але ми також знаємо: сьогодні режим не зумів перешкодити народу вийти на вулицю. Сьогодні кожен переконався, що це наші райони, наші міста і наша Білорусь. І остаточно звільнити її можемо тільки ми”, — заявила Тихановська.

Нагадаємо, у МВС Білорусі підтвердили, що силовики застосовували спецзасоби на акціях протесту в Мінську.

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