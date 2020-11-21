Білорусь підпише Римський статут Міжнародного кримінального суду — Тихановська

За її словами, поки цього не сталося, опозиція буде звертатися до Ради безпеки ООН для проведення слідства і скликання трибуналу по Білорусі.

“Вбивства Бондаренко, Тарайковского, Кривцова не залишаться безкарними. Також у нас є свідчення сотень людей, які були побиті у в’язницях, пройшли через тортури або зґвалтування. І в ході Народного Трибуналу ми зберемо ще більше доказів, щоб причетні до підсумку понесли відповідальність за свої злочини”, — підкреслила Тихановська.

Вона також закликала ЄС визнати ОМОН і Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі терористичними організаціями.

Як повідомляв УНН, Україна та шість країн-партнерів Європейського Союзу запровадили санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини. Пізніше свої санкції проти офіційного Мінська розширили країни Балтії.

Нагадаємо, масові акції протесту проходять у Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тихановська, проте вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з силовиками. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.