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Україна та ще шість країн запровадили санкції проти Білорусі

Україна та ще шість країн запровадили санкції проти Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Україна та шість країн-партнерів Європейського Союзу запровадили санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Ради ЄС.

“До рішення Ради приєднуються країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія та країни ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі) Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна”, - йдеться у заяві Верховного представника Жозепа Борреля.

Також у заяві вказано, що вони забезпечать, щоб їх національна політика відповідала цьому Рішенню Ради.

“Європейський Союз бере до уваги ці зобов'язання та вітає їх”, - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Євросоюз 2 жовтня узгодив санкції проти Білорусі. У відповідь на санкції Білорусь ввела контрсанкції проти ЄС.

Раніше в жовтні глави МЗС ЄС на зустрічі в Люксембурзі узгодили введення санкцій проти Лукашенка за умови, якщо ситуація в країні не покращиться. У заяві міністрів підкреслювалося тоді, що ЄС вимагає від Мінська припинення поліцейської протидії протестам, звільнення всіх затриманих і початку діалогу з керівництвом протестного руху.

Довідка: масові акції протесту проходять в Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з правоохоронними органами. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.

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