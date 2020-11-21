Білорусь: Тіхановська вимагає визнати силовиків терористами

Блок висловив готовність допомогти ініціативи опозиціонерки.

“ГУБОПіК і ОМОН перетворилися в злочинні банди. Співробітники, що не звільняться до закінчення розслідування, будуть визнані співучасниками, отримають санкції та арешт майна”, — додала Світлана Тіхановська.

За її словами, на амністію можуть розраховувати лише ті силовики, які перейдуть на сторону народу.

Вчора Україна та шість країн-партнерів Європейського Союзу запровадили санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини. Пізніше свої санкції проти офіційного Мінська розширили країни Балтії.

Масові акції протесту проходять в Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з правоохоронними органами. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.