Беларусь: Тихановская требует признать силовиков террористами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) Беларуси террористическими организациями. Об этом бывшая кандидат в президенты Беларуси заявила на встрече с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком, передает УНН.
Блок выразил готовность помочь инициативеы оппозиционерки.
“ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды. Сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками, получат санкции и арест имущества”, — добавила Светлана Тихановская.
По ее словам, на амнистию могут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.
Вчера Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза ввели санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. Позже свои санкции против официального Минска расширили страны Балтии.
Массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.