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Країни Балтії розширили санкції проти офіційного Мінська

Країни Балтії розширили санкції проти офіційного Мінська

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Країни Балтії скоординовано розширили санкції щодо Мінська за фальсифікацію результатів виборів президента і придушення мирних протестів. Про це повідомляють міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії на своїх сайтах у п'ятницю, 20 листопада, передає УНН із посиланням на DW. 

Так, Вільнюс і Таллінн додали до санкційного списку 28 осіб. Їх звинувачують у причетності до насильства проти протестувальників у Білорусі, а також до загибелі Романа Бондаренка, написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Своєю чергою, Рига включила в список персон нон грата 26 посадових осіб Білорусі, у тому числі міністра спорту Сергія Ковальчука, його заступника Михайла Портного і міністра інформації Ігоря Луцького, а також співробітників структур внутрішніх справ і судових установ, профспілок і державних ЗМІ. Ці люди “своїми діями організували і підтримали фальсифікацію президентських виборів, що відбулися 9 серпня 2020 року, і підтримали подальше насильницьке придушення мирних протестів”, — зазначає МЗС Латвії. Тепер до списку санкцій Риги входять 159 громадян Білорусі.

МЗС Естонії пояснює в заяві, що його санкційний список тепер складається з 156 білоруських чиновників. Глава відомства Урмас Рейнсалу зазначив, що напередодні на зустрічі з колегами з країн Євросоюзу закликав “накласти додаткові санкції на білоруських чиновників і включити в санкційний список ЄС компанії, які підтримують режим Лукашенка”.

Раніше цього дня Україна та шість країн-партнерів Європейського Союзу також запровадили санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

Нагадаємо, Євросоюз 2 жовтня узгодив санкції проти Білорусі. У відповідь на санкції Білорусь ввела контрсанкції проти ЄС.

Масові акції протесту проходять в Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з правоохоронними органами. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.

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