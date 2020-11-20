Країни Балтії розширили санкції проти офіційного Мінська

Так, Вільнюс і Таллінн додали до санкційного списку 28 осіб. Їх звинувачують у причетності до насильства проти протестувальників у Білорусі, а також до загибелі Романа Бондаренка, написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Своєю чергою, Рига включила в список персон нон грата 26 посадових осіб Білорусі, у тому числі міністра спорту Сергія Ковальчука, його заступника Михайла Портного і міністра інформації Ігоря Луцького, а також співробітників структур внутрішніх справ і судових установ, профспілок і державних ЗМІ. Ці люди “своїми діями організували і підтримали фальсифікацію президентських виборів, що відбулися 9 серпня 2020 року, і підтримали подальше насильницьке придушення мирних протестів”, — зазначає МЗС Латвії. Тепер до списку санкцій Риги входять 159 громадян Білорусі.

МЗС Естонії пояснює в заяві, що його санкційний список тепер складається з 156 білоруських чиновників. Глава відомства Урмас Рейнсалу зазначив, що напередодні на зустрічі з колегами з країн Євросоюзу закликав “накласти додаткові санкції на білоруських чиновників і включити в санкційний список ЄС компанії, які підтримують режим Лукашенка”.

Раніше цього дня Україна та шість країн-партнерів Європейського Союзу також запровадили санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини.